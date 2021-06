Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 04. Juni 2021, 18.00 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Schwichteler Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die ausgehändigte polnische Fahrerlaubnis stellte sich als Fälschung heraus. Dem Probanden wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 05. Juni 2021, gegen 19:45 Uhr, kam es auf dem Schützenweg auf Höhe der Jahnstraße in Dinklage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der Führer des PKW beabsichtigte, nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Der Führer des LKW überholte den PKW im Kreuzungsbereich. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 06. Juni 2021, 01.00 Uhr und 10.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Winzergasse ein und entwendeten ein 15,6 Zoll großes Notebook des Herstellers Medion. Die Typen-Bezeichnung lautet: S15449. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (0 54 93) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, zwischen 03.00 und 03.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Gerhart-Hauptmann-Weg einzudringen. Als die Bewohner hierauf aufmerksam werden, flüchtet der bislang unbekannte Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (0 54 93) 913560 entgegen.

Neuenkichen-Vörden - Hausfriedensbruch

Am Samstag, den 06. Juni 2021, um 04.30 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Schreinergasse. Als er dort einige Räumlichkeiten betrat, fing der Hund der Eigentümer lauthals zu bellen an, was den Täter dazu veranlasste, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, wurde um 16.45 Uhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Wietmarschen in der Dinklager Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem an seinem PKW keine Kennzeichen angebracht waren. Im Zuge der weiteren Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Proband unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stehen könnte. Entsprechende Vortests bestätigten diesen Verdacht. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 06. Juni 2021 kam es zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw vorwärts in die Parkbucht in Höhe der Hausnummer 5 und stellte diesen dort ab. Im Zuge dessen beschädigte er den dort bereits ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Golf in Höhe des Fahrzeughecks. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Visbek - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, gegen 11.15 Uhr, wurde am Am Bahnhof in Visbek ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek kontrolliert, nachdem an seinem PKW keinerlei Kennzeichen angebracht waren. Der PKW war weder zugelassen, noch versichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

