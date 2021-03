Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mudersbach (ots)

Am 27.02.2021, gegen 10:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer die Bahnhofstraße in der Ortslage Mudersbach aus Richtung Brachbach kommend. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger wollte an der wartepflichtigen Einmündung Bahnhofstraße/Siegstraße nach links in Richtung Niederschelderhütte einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrtberechtigung des Kradfahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge; der Kradfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Anhänger sowie am Krad entstand geringer Sachschaden von insgesamt ca. 1000EUR.

