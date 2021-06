Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Samstag, den 05. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, den 06. Juni 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines in der Bahnhofstraße vor dem Wohnhaus des Geschädigten abgestellten schwarzen PKW Chevrolet Captiva. Das entwendete Kennzeichen lautet: CLP-YW 779. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 922620 entgegen.

Saterland - Diebstahl aus Werkstatt

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, um 14.00 Uhr, verschafft sich ein bislang unbekannter Täter in der Wittensander Straße Zutritt in eine Werkstatt und entwendete dort zwei Verlängerungen einer Angelrute der Marke Silstar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 9 237 70 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 05. Juni 2021, um 10.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kornblumenweg rückwärts von einer Grundstückszufahrt und beschädigte den Zaun des 86-jährigen Geschädigten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 9 237 70 entgegen.

Neuscharrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, um 09.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Kluse den Neuscharreler Weg in Fahrtrichtung Neuscharrel. In einer Kurve geriet sein PKW an den Fahrbahnrand. Als der 24-Jährige gegenlenkte, drehte sich sein Fahrzeug um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der anderen Straßenseite in einem Graben zum Stillstand. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden von 1000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friesoythe - schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 06.06.2021, kam es gegen 14.50 Uhr auf der Straße Am Augustendorfer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 46-Jährige aus Rastede befuhr mit ihrem PKW, einer 53-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Rastede, und einem mitfahrenden Hund die Straße Am Augustendorfer Weg in Fahrtrichtung Thüle, als ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe plötzlich in den Gegenverkehr geriet. In seinem PKW befand sich zum Unfallzeitpunkt noch eine 43-jährige Mitfahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des Friesoythers Feuer fing. Alle vier unfallbeteiligten Insassen konnten sich eigenständig aus ihren jeweiligen Fahrzeug befreien. Der Fahrer und seine Beifahrerin aus Friesoythe zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Frauen aus Rastede wurden schwer verletzt mit einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Ihr Hund wurde tierärztlich versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Markhausen war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, den 05. Juni 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, den 06. Juni 2021, 09.00 Uhr, wurden bei einem ortsansässigen Eiscafe in der Bahnhofstraße diverse Blumen aus ihren Kübeln gerissen. Ferner wurde auf der Terrasse randaliert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

