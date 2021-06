Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruchdiebstahl aus Pfarrheim

In der Zeit zwischen Samstag, 05. Juni 2021, 21.00 Uhr, und Sonntag, 06. Juni 2021, 10.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Pfarrheim an der Anton-Wempe-Straße ein und versuchten, die Tür zum dortigen Büro gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es gab bereits in der Nacht zuvor einen Einbruchdiebstahl in das Pfarrheim (Tatzeitraum: 04. Juni 2021, 22.30 Uhr bis 05. Juni 2021, 17.30 Uhr. Hier wurden drei Laptops und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Cloppenburg - Widerstand gegen Polizeivollstreckungsbeamte

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, kam es gegen 20.35 Uhr zu einem Einsatz häuslicher Gewalt in der Otterstraße. Nachdem der stark alkoholisierte Beschuldigte von den eingesetzten Beamten mehrfach aufgefordert worden war, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er gegenüber den eingesetzten Beamten zunächst verbal ausfallend. Seine Verbalattacken gipfelten letztlich in einem körperlichen Übergriff: Der Beschuldigte schlug einem 25-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Der Proband wurde sodann in Gewahrsam genommen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, gegen 04.55 Uhr, wurde ein 33-jähriger Führer eines Kleinkraftrades aus Löningen in der Straße Auf der Lage einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er dieses unter Verwendung eines Versicherungskennzeichens aus dem Jahre 2000 geführt hatte. Das alte Kennzeichen war zudem nicht für das entsprechende Kleinkraftrad ausgegeben. Der 26-Jährige konnte den Beamten auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergab sich im Weiteren der Verdacht, dass der 33-Jährige unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,85 Promille. Bei dem Probanden wurden zudem diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, um 05.00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Cloppenburg die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Am Kreisverkehr zur Westerlandstraße übersah er eine Verkehrsinsel, überfuhr diese und fuhr schlussendlich auf den Kreisverkehr auf. Sowohl an der Verkehrsinsel, als auch am Kreisverkehr entstand Sachschaden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde deutlich, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem Probanden wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 06. Juni 2021, kam es um 14.15 Uhr auf der Bundesstraße B68 zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Schwerte befand sich im Überholvorgang, als eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg plötzlich ausscherte. Die PKWs stießen seitlich zusammen, wodurch der 62-Jährige zunächst auf den Grünstreifen geriet. Beim Zurücklenken nach rechts stieß er ein zweites Mal mit dem PKW der 50-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den verunfallten PKW entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

