Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Aggressiver Schwarzfahrer raucht im Zug

Bremen (ots)

Strecke: Hamburg-Bremen, IC 2021

Einsatzzeit: 18.01.2021, 23:25 Uhr

Ohne Fahrschein und rauchend war ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einem ICE auf der Fahrt von Hamburg-Altona nach Bremen unterwegs.

Bundespolizisten nahmen den Mann im Bremer Hauptbahnhof am späten Abend auf dem Bahnsteig in Empfang. Zuvor wurde er durch die Zugbegleiterin auf das "Rauchverbot" in Zügen hingewiesen, worauf diverse Beleidigungen folgten. Weiterhin wurde ein Bahnsicherheitsmitarbeiter mit den Worten "Fettsack", "du Jude" und "KZ-ler" von dem Mann beschimpft.

Die Bundespolizisten stellten die Identität des Mannes fest. Der Lüneburger ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt und nutzte Züge nicht zum ersten Mal ohne Fahrausweis. Auch in der Vergangenheit reagierte er aggressiv und beleidigend, wenn er ohne Fahrschein angetroffen wurde. Er erhielt weitere Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und wegen Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetzt.

