Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gepäckdieb in Schnellzügen unterwegs?

Bremen (ots)

IC 2020 von Hamburg nach Bremen, 19.01.2021 / 06:00 Uhr

Züge auf den Strecken Hamburg - Bremen - Hannover - Kassel - Frankfurt - Offenburg - Karlsruhe

Bremer Bundespolizisten haben einen 18-jährigen mutmaßlichen Gepäckdieb bei Ankunft eines IC aus Hamburg im Bremer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Der Nordafrikaner wird beschuldigt, den Rucksack eines unaufmerksamen Reisenden durchwühlt zu haben. Der Fahrgast hatte sein Gepäck hinter seinem Sitz abgestellt und nicht im Blick, doch der Zugbegleiter bemerkte den Diebstahlsversuch und schritt rechtzeitig ein.

Als Bundespolizisten den 18-Jährigen am Dienstagmorgen in der Wache am Bremer Hauptbahnhof nach Diebesgut durchsuchten, leistete er erheblichen Widerstand. Ans Licht kam eine geringe Menge Haschisch, aber keine gestohlenen Gegenstände. Auffällig ist jedoch die "Reiselust in Fernzügen" des jungen Mannes, der in Bremen untergebracht ist:

Am 17.01.2021 war der algerische Staatsangehörige morgens in einem IC von Nienburg nach Hannover ohne Fahrschein unterwegs. Wenige Stunden später kam er mit einem ICE aus Frankfurt in Kassel an und wurde am 18.01.2021 erneut nach einer Fahrt in einem ICE von Offenburg nach Karlsruhe ohne Fahrschein an die Bundespolizei übergeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Bremen davor, Gepäck in Zügen oder Bahnhöfen unbeaufsichtigt abzustellen. Häufig ist zu beobachten, dass mutmaßliche Diebe durch Waggons laufen, obwohl viele Sitzplätze frei sind. Polizeiliche Maßnahmen sind bei Taschen- und Gepäckdieben in der Regel erst dann möglich, wenn sie auch zugreifen. Es ist jedoch einfach, ihnen keine Chancen zu Diebstählen zu geben. Näheres zu den Tricks der Taschendiebe finden Sie unter www.bundespolizei.de oder dem folgenden Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

