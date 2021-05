Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.04.2021) einen 16-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag (26.04.2021) einen ebenfalls 16 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer angegriffen zu haben. Die beiden jungen Männer gerieten am Montag gegen 18.00 Uhr am Schlossplatz in Streit, in dessen Folge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam und der Tatverdächtige schließlich ein Messer zog. Mit diesem stach er in Richtung seines Kontrahenten, dem es aber gelang, dem Messerangriff auszuweichen. Bei der vorherigen körperlichen Auseinandersetzung erlitt das Opfer Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Gegen den 16-jährigen syrischen Staatsangehörigen wurde in der Folge ein Haftbefehl erwirkt, der am Freitag (30.04.2021) durch den zuständigen Richter in Vollzug gesetzt wurde.

