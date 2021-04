Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger und Radfahrer nach Unfall verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall an der Pforzheimer Straße sind am Freitagmorgen (30.04.2021) ein 71 Jahre alter Fußgänger und ein 50-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der 71-Jährige war gegen 07.15 Uhr in der Pforzheimer Straße in Richtung Feuerbach unterwegs. Auf Höhe der Wormser Straße kam ihm eine 73 Jahre alte Fußgängerin entgegen, der er nach links auswich. Im selben Moment fuhr ein 50-jähriger Radfahrer den dortigen Weg in Richtung Weilimdorf entlang und streifte den ausweichenden Fußgänger. Beide Beteiligten stürzten. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell