POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (27.04.2021) oder Mittwoch (28.04.2021) ein Auto gestohlen, das in der Karl-Pfaff-Straße geparkt war. Die 77-jährige Eigentümerin stellte den schwarzen Mercedes-Benz B-Klasse mit dem Kennzeichen S-SM 1166 gegen 15.30 Uhr in der Karl-Pfaff-Straße auf Höhe der Hausnummer 13 ab. Gegen 07.45 Uhr am nächsten Tag bemerkte sie, dass Unbekannte das Auto, das mit einem Keyless-Go System ausgestattet ist, gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

