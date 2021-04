Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Mittwochmorgen (28.04.2021) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in eine Pension an der Ulmer Straße eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige brach gegen 03.20 Uhr eine Seitentür der Pension auf, als ihn ein 59 Jahre alter Wachmann überraschte und festhielt. Als der Wachmann die Polizei verständigen wollte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen und nahmen ihn kurz darauf an der Ravensburger Straße fest. Der slowakische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.

