Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geräteschuppen abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend (28.04.2021) im Gewann Immenrot ein hölzerner Geräteschuppen in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte gegen 18.15 Uhr starken Rauch aus einem Gartengrundstück und rief die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte der Schuppen bereits lichterloh. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand gegen 20.10 Uhr gelöscht, der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell