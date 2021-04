Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrer eines E-Scooter bei Zusammenstoß schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 50 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (28.04.2021) in der Straße Am Kräherwald schwere Verletzungen erlitten. Ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 08.45 Uhr die Straße Feuerbacher Heide entlang und wollte offenbar nach rechts in die Straße Am Kräherwald abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen der Mercedes und der 50-jährige E-Scooter-Fahrer, der auf dem Fuß- und Radweg der Straße Am Kräherwald in Richtung Botnang unterwegs war, zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell