POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Flaschenwerfer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.04.2021) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Dienstag (27.04.2021) Flaschen gegen ein Schaufenster und ein Polizeifahrzeug geworfen zu haben. Der 18-Jährige war gegen 19.30 Uhr am Kleinen Schlossplatz und bemerkte dort eine Getränkekiste mit Leergut. Er nahm eine leere Flasche heraus und warf diese über die Balustrade hinweg mutmaßlich in Richtung eines Streifenwagens, der im Bereich der Friedrichstraße/Fürstenstraße geparkt war. Er verfehlte das Fahrzeug, traf allerdings die dahinterliegende Schaufensterscheibe, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Anschließend nahm er eine weitere Flasche aus dem Kasten und wollte sie erneut in Richtung des Fahrzeugs werfen, woraufhin sich ein 14-jähriges Mädchen vor das Polizeifahrzeug stellte und ihn aufforderte das zu unterlassen. Offenbar unbekümmert soll der junge Mann die Glasflasche dennoch gegen das Fahrzeug geworfen haben, wodurch dieses beschädigt wurde. Die 14-Jährige konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, erlitt allerdings Verletzungen durch die zerbrechende Glasflasche. Der 18-Jährige flüchtete zunächst unerkannt. Polizeibeamte nahmen ihn am Donnerstag fest. Der syrische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

