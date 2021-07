Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnung ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfall in der Klunderburgstraße ++ Verkehrsunfall in der Ubbo-Emmius-Straße ++ Verkehrsunfallflucht am Bingumer Deich ++

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Am 23.07.2021, gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Rademacherstraße in Emden. Ein unbekannter Täter begab sich über einen seitlichen Grundstückszugang auf das Grundstück eines 87-jährigen Mannes. Von dort aus gelangte er zur Haustür und begab sich in das offenstehende Wohnhaus. Aus einer Vitrine entwendete er Schmuck im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auch bei kurzer Abwesenheit Fenster und Türen verschlossen zu halten. Sofern sich unbekannte Personen auf ihrem Grundstück aufhalten informieren Sie Nachbarn und verständigen Sie umgehend die Polizei. Im Emder Stadtgebiet kam es am vergangenen Wochenende zu weiteren Vorfällen bei denen sich unbekannte Täter durch Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zu Wohnungen verschafften, um diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Daher weist die Polizei darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Am 25.07.2021, gegen 0:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Johannes-Calvin-Straße in Emden. Ein 60-jähriger Mann befuhr die Johannes-Calvin-Straße in Richtung des Kreuzungsbereichs Pastor-Frerichs-Straße/Folkmar-Allena-Straße. Zwei unbekannte Täter sprangen auf die Straße und gegen das Fahrzeug des Mannes. Dabei beschädigten sie das Fahrzeug im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Die Täter flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Wolthuser Straße. Der geschätzte Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfall im Klunderburgsweg

Am 25.07.2021, gegen 16:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Klunderburgsweg in Emden. Ein 38-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Motorrad den Klunderburgsweg in Richtung Larrelter Tief. Vermutlich überschlug er sich aufgrund von Unebenheiten auf der Fahrbahn mit seinem Fahrzeug, stürzte und gelangte unter das Motorrad. Er verletzte sich am Bein und wurde anschließend einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall in der Ubbo-Emmius-Straße

Am 26.07.2021, gegen 7:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Leer befuhr die Blinke in Richtung Pastorenkamp. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer mit seiner 41-jährigen Beifahrerin die Ubbo-Emmius-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Ubbo-Emmius-Straße missachtete die Frau die beschilderte Vorfahrt des von links kommenden Mannes. Die beiden Pkw stießen zusammen. Dabei verletzten sich die 50-jährige Pkw-Fahrerin und die 41-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen wird jeweils ein Sachschaden im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht am Bingumer Deich

Am 25.07.2021, gegen 21:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Bingumer Deich in Leer. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Jemgum befuhr die Straße Am Bingumer Deich in Richtung Emsstraße. Eine unbekannte Person befuhr mit einem Mercedes-Benz-Pkw die Straße Am Bingumer Deich in Fahrtrichtung Soltborg und geriet mit ihrem Pkw auf die linke Fahrbahnseite. Der 36-jähriger Mann wich kurzfristig nach rechts aus und fuhr mit seinem Reifen gegen den Bordstein. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

