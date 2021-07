Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Einbruch in Kindertagesstätte ++ Einbruchdiebstähle in Kellerräume ++ Einbruchdiebstahl in Verkaufswagen ++ Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht Rhauderfehn - Landesstraße: In der Nacht vom 24.07.2021 auf den 25.07.2021 ereignete sich gegen 03:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße Höhe Hausnummer 17 in Rhauderfehn. Hierbei kam der in Richtung Bockhorst fahrende Pkw (blauer VW Passat) in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Es entstand ein unterer vierstelliger Sachschaden am Zaun. Anschließend entfernte sich der Pkw-Führer vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Westoverledingen in Verbindung zu setzen. Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Ledastraße: Am Samstag, den 24.07.2021, gegen 14:15 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw- Führer in der Ledastraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließender Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Leer - Einbruchdiebstahl in Kindertagesstätte Leer - Blinke: Im Zeitraum vom 21.07.2021, 17:00 Uhr bis zum 24.07.2021, 19:30 Uhr gelangen bislang unbekannte Personen mittels Zerstören der Fensterverglasung in das Büro der Tagesstätte. Anschließend wird Diebesgut im Wert eines unteren dreistelligen Betrages entwendet. Emden - Einbruchdiebstähle in Kellerräume Emden - Liekeweg: Zwischen Samstag, 17.07.2021, 12:00 Uhr und Samstag, 24.07.2021, 17:30 Uhr, verschafft sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu insgesamt drei Kellerräumen des Mehrparteienhauses, indem Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet werden. Diebesgut wird nicht erlangt. Emden - Einbruchdiebstähle in Kellerräume Emden - Schwabenstraße: Am Samstag, 17.07.2021, zwischen 10:00 Uhr und 16:50 Uhr, verschafft sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu insgesamt diversen Kellerräumen des Mehrparteienhauses. Mehrere Vorhängeschlösser werden beschädigt und diverses Diebesgut erlangt. Emden - Versuchter Diebstahl aus Wohnung Emden - Kalkwarf: Am Samstag, 24.07.2021, um ca. 17:30 Uhr, betritt der bislang unbekannte, männliche Täter durch eine geöffnete Terrassentür die Wohnung der Geschädigten, während diese Gäste an der Hauseingangstür verabschiedet. Die Geschädigte trifft den unbekannten Täter an, welcher daraufhin ohne Diebesgut auf einem Fahrrad flüchtet. Eine Täterbeschreibung ist vorhanden.

