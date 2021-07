POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.07.2021

++ Einbruchdiebstahl im Eichenweg++ Diebstahl in der Friesenstraße++ Betrug als Software-Mitarbeiter++ Verkehrsunfall auf der Osterstraße++ Verkehrsunfall auf der Emsstraße++ Verkehrsunfallflucht im Bentgrasweg++ Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Besitz von Betäubungsmitteln++

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl im Eichenweg

In der Nacht vom 21.07.2021 auf den 22.07.2021, 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruchdiebstahl im Eichenweg in Rhauderfehn. Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch das Aufhebeln einer verschlossenen Nebeneingangstür in das Innere einer Garage. Dort entwendeten sie ein Motorrad der Marke Harley Davidson und transportierten es auf unbekannte Weise ab. Der geschätzte Schaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Weener - Diebstahl in der Friesenstraße

Zwischen dem 16.07.2021, 12:00 Uhr und dem 22.07.2021, 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Friesenstraße in Weener. Zwei Veranstaltungsfirmen lagerten Material für eine Veranstaltung im Brückenwärterhäuschen ab und sicherten die Tür mithilfe eines fest verschraubten Stahlriegels. Unbekannte Täter brachen die Eingangstür des Brückenwärterhäuschens auf und entwendeten das Veranstaltungsequipment. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Bunde - Betrug als Software-Mitarbeiter

Am 22.07.2021 gegen 14:00 Uhr ereignete sich ein Betrug im Schlehenweg in Bunde. Ein 57-jähriger Mann nahm einen Anruf eines vermeintlichen Software-Mitarbeiters entgegen. Der unbekannte Anrufer berichtete dem Mann von einem Hackerangriff. Um weitreichende Folgen zu verhindern, benötige er mehrere Daten von ihm, unter anderem seine Personalien, ein Foto seines Personalausweises, seine Zugangsdaten für einen Online-Bezahldienst, seine Bankdaten und eine Transaktionsnummer. Daraufhin buchte der Täter Überweisungen im vierstelligen Bereich ab. Als der 57-jährige Mann dies feststellte, stornierte er sämtliche Zahlungen und ließ seinen Ausweis entwerten. Schäden sind nicht entstanden. Die Polizei warnt davor, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Betrugsanrufen kommt. Lassen sie sich nicht auf ein solches Gespräch ein und geben Sie niemals sensible Daten wie Zugangsdaten oder Transaktionsnummern über das Telefon weiter.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Osterstraße

Am 22.07.2021 gegen 6:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Osterstraße in Moormerland. Ein 56-jähriger Mann aus Estwerwegen verließ die die A31 an der Autobahnausfahrt Neermoor. Der Mann beabsichtigte in die Osterstraße Richtung Neermoor abzubiegen. Dabei übersah er eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Neukamperfehn, die aus Richtung Aurich nach links auf die A31 einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall auf der Emsstraße

Am 22.07.2021 gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Emsstraße in Leer. Auf der Jann-Berghaus-Brücke übersah ein 53-jähriger Mann aus Leer mit einem Bus ein rot leuchtendes Lichtzeichen und streifte beim Vorbeifahren die sich schließende Schrankenanlage. Dabei beschädigte er die Schranke, sodass die Funktionstüchtigkeit der Brücke eingeschränkt wurde. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht im Bentgrasweg

Am 22.07.2021 gegen 14:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bentgrasweg in Leer. Ein unbekannter Täter befuhr mit seinem Mofa den Bentgrasweg in Richtung Pferdeweide und fuhr auf einen 64-jährigen Mann zu. Obwohl dieser auswich sei er von dem unbekannten Rollerfahrer auf den Rücken geschlagen worden. Folglich fiel er zu Boden und verletzte sich am Knie und an den Händen. Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Pferdeweide. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Hesel - Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Besitz von Betäubungsmitteln

Am 21.07.2021, gegen 21:50 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Leer ein verunfallter Pkw in einem Straßengraben in der Leeraner Straße in Hesel festgestellt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten*innen gaben sich ein 27-Jähriger und ein 25-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen als Insassen des grauen Pkw Ford aus. Auf Nachfrage zu Unfallhergang und Verletzungen machte der 27-Jährige widersprüchliche Angaben und wirkte alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Bei der Unfallaufnahme konnten im Innenraum des Pkw Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weiterhin ergab eine Überprüfung, dass es sich bei den am Ford angebrachten Kennzeichen um eine Fälschung handelt. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei Eintreffen der Polizei entfernten sich zwei bisher unbekannte Pkw-Führer*innen vom Unfallort, die den Männern Hilfe anboten. Die Polizei in Leer sucht diese Fahrzeugführer*innen und bittet um Kontaktaufnahme.

