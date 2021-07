POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.07.2021

++ Körperverletzung, Beleidigung und Exhibitionismus ++ Diebstahl aus Pkw ++ Diebstahl aus einer Lagerhalle ++ Diebstahl aus Firmen-Pkw ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Emsstraße ++ Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße ++ Diebstahl eines Fernsehers ++ Verkehrsunfallflucht in der Neuen Straße ++

Leer - Körperverletzung, Beleidigung und Exhibitionismus

Am 19.07.2021, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 59-jährigen Frau und zwei unbekannten Männern. Die 59-jährige Frau wollte nach dem Verlassen eines Ladens in der Georgstraße ihr Fahrrad aufschließen, als ein Hund auf sie zulief. Der Hund biss ihr in die Kniekehle des linken Beins und verletzte sie dabei leicht. Der Hundehalter, welcher von einem weiteren Mann mit Hund begleitet wurde, stand hinter ihr. Nachdem die Frau den Mann aufforderte den Hund zurückzuhalten, wurde dieser aggressiv und pöbelte. Weiterhin entblößte er sein Geschlechtsteil und führte obszöne Bewegungen durch. Die Begleitperson des Täters versuchte den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Anschließend entfernten sich die beiden Personen vom Tatort in Richtung Fußgängerzone. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

In dem Zeitraum vom 17.07.2021, 10:00 Uhr, bis 19.07.2021, 7:00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus einem Pkw in der Straße 2. Südwieke in Rhauderfehn. Ein 36-jähriger Mann aus Rhauderfehn stellte seinen Pkw Opel am 17.07.2021 verschlossen hinter dem Wohnhaus auf seinem Grundstück ab. Am 19.07.2021 stellte er den Diebstahl einer Baby-Wickeltasche und eines Tablets fest. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Diebstahl aus einer Lagerhalle

Zwischen dem 16.07.2021, 17:00 Uhr, und dem 19.07.2021, 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle in der Bremer Straße in Leer. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein verschlossenes Zufahrtstor auf das Gelände der Firma. Mittels Gewalt wurde das Hallentor zum Lager geöffnet und aus diesem diverse Baumaschinen mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Diebstahl aus Firmen-Pkw

Zwischen dem 18.07.2021, 3:00 Uhr, und dem 19.07.2021, 7:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Firmen-Fahrzeug in der Straße Am Nüttermoorer Sieltief in Leer. Unbekannte Täter zerstörten eine Beifahrerscheibe und entwendeten Arbeitswerkzeuge mit einem Wert im fünfstelligen Bereich. In dem Zeitraum vom 16.07.2021, 17:00 Uhr, bis zum 19.07.2021, 08:00 Uhr, kam es zu einem vergleichbaren Vorfall am gleichen Tatort. Unbekannte Täter entfernten eine Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines Firmen-Lkws und durchwühlten das Innere der Fahrerkabine. Von der Ladefläche wurden eine Werkzeugkiste sowie eine Schlagbohrmaschine entwendet. Die Polizei hat beide Vorfälle aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Am 19.07.2021, gegen 13:15 Uhr, wurde eine Trunkenheitsfahrt in der Neuen Feldstraße in Weener festgestellt. Ein Zeuge beobachtete einen 61-jährigen Mann aus Weener, wie dieser eine Flasche Wein in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes trank. Seine Beobachtung meldete der Zeuge der Polizei umgehend. Beim Eintreffen der Beamten parkte der 61-Jährige Weeneraner seinen Pkw aus. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest die Zeugenaussage. Dieser wies einen Wert von 1,24 Promille auf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Emsstraße

Am 19.07.2021, gegen 14:00 Uhr, kam es zur einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Emsstraße. Eine 92-jährige Frau aus Bunde befuhr die Emsstraße (B436) in Richtung Leer. Um einen vor ihr fahrenden Sattelzug zu überholen scherte die Frau aus und versuchte diesen mit sehr mäßiger Geschwindigkeit zu überholen. Ein entgegenkommender Pkw und eine dahinter befindliche Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Leer mussten die Geschwindigkeit von 80 km/h auf nahezu 10 km/h verringern und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch der noch unbekannte Führer der Sattelzugmaschine reduzierte die Geschwindigkeit, um ein Einscheren des Pkw zu ermöglichen. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Fahrer der Sattelzugmaschine und den Fahrer des in Richtung in Weener fahrenden Pkw. Auf Nachfrage zeigte sich die 92-Jährige resolut und verwies auf eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße

Am 19.07.2021, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern in der Friedrich-Ebert-Straße in Emden. Ein 54-jährige Frau aus Emden befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Petkumer Straße und beabsichtigte in diese nach links einzubiegen. Dafür reduzierte sie verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit. Der hinter ihr fahrende 38-jährige Mann übersah die Geschwindigkeitsanpassung und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Hesel - Diebstahl eines Fernsehers - Zeuge gesucht!

In der Nacht von Donnerstag, 15.07.2021, auf Freitag, 16.07.2021, ereignete sich ein Diebstahl eines Fernsehers im Lübbersmoorweg in Hesel. Unbekannte Täter kletterten über die Umzäunung eines Grundstückes und entwendeten einen Fernseher von einer überdachten Terrasse. Daraufhin transportierten die Täter den Fernseher vermutlich auf einem Fahrrad. Zeugen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Hesel gebeten.

Borkum - Verkehrsunfallflucht in der Neuen Straße - Zeugen gesucht!

Am 15.07.2021 kam es gegen 19:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neuen Straße auf Borkum. Ein unbekannter Radfahrer befuhr die Westerstraße in Richtung Neue Straße. Er bog nach rechts auf die Neue Straße ab, um unmittelbar danach nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 70-jährigen Radfahrerin. Sie bremste kurzerhand ab und stürzte. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Aufgrund ihres Sturzes verletzte sich die Frau leicht. Ihre Verletzungen wurden in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, die Polizei auf Borkum zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920