Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

+++ Hühnerdiebstahl ++ Rollerfahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss ++ Sachbeschädigung an PKW +++

Hühnerdiebstahl

Weener - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Hühnerstall in der Tichelwarfer Straße insgesamt 16 braune Legehennen. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Weener gebeten.

Rollerfahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

Rhauderfehn - Ein 24-jähriger Mann aus Barßel befuhr am Samstag, gegen 00:30 Uhr, die Papenburger Straße mit einem Roller. Eine Streifenbesatzung stellte dabei fest, dass der Roller offenkundig nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Im Rahmen der darauffolgenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, meldete eine Zeugin zwei alkoholisierte männliche Personen, welche in der Heisfelder Straße den Außenspiegel eines geparkten PKW abgetreten haben sollen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 25-jährigen Tatverdächtigen aus Moormerland identifizieren, welcher durch einen 26-jährigen Mann aus Leer begleitet wurde. Beide Männer standen stark unter dem Einfluss von Alkohol und zeigten sich äußert aggressiv. Aufgrund dieser Umstände war eine Ingewahrsamnahme unumgänglich.

