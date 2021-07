Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fälle von Hausfriedensbruch und Diebstahl in der Altstadt++ Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe++ Verkehrsunfall durch verlorene Container-Teile++ Diebstahl aus einem Pkw++ Sachbeschädigung an einem Pkw++Verkehrsunfälle++

Leer - Fälle von Hausfriedensbruch und Diebstahl in der Altstadt Am 13.07.2021 kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr zu einem Hausfriedensbruch und einem Diebstahl in der Leeraner Altstadt. Ein unbekannter Täter betrat in den Mittagsstunden über eine unverschlossene Hintertür ein Haus in der Neuen Straße und entwendete eine Geldbörse mit einer Bargeldsumme im dreistelligen Bereich. Kurz zuvor verschaffte sich ein unbekannter Täter ebenfalls durch eine unverschlossene Hintertür Zutritt zu einem Haus im Reformierten Kirchgang. Hier hielt sich der Mann einige Minuten auf und verließ im Anschluss das Objekt ohne Diebesgut. Die Polizei hat beide Vorfälle aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang.

Landkreis Leer/Stadt Emden - Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe Seit dem 14.07.2021 kommt es erneut zu Anrufen von Falschen Polizeibeamten und sogenannten Schockanrufen im gesamten Landkreis Leer und der Stadt Emden. Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und berichten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und daher Wertgegenstände an einen vermeintlich echten Polizeibeamten an der Haustür oder einem sicheren Ort übergeben werden sollen. Bei Schockanrufen gaukeln die Täter vor, dass der vermeintliche Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution an die Staatsanwaltschaft gezahlt werden müsse. Bei beiden Fällen handelt es sich um Betrugsversuche! Beenden Sie das Gespräch unverzüglich, informieren Sie Verwandte, Freunde und die Polizei, wenn Sie derartige Anrufe erhalten haben!

Jemgum - Verkehrsunfall durch verlorene Container-Teile Am 14.07.2021, gegen 12:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall durch verlorene Container-Teile auf der A31. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Wülfrath befuhr die A31 aus Leer in Richtung Bottrop. Dabei löste sich das Wellblechdach eines geladenen Containers und stürzte auf die Fahrbahn. Ein 52-Jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen konnte den Teilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die Ladung prallte gegen den Frontbereich seines Pkw Skoda und beschädigten diesen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Diebstahl aus einem Pkw

Am 14.07.2021, zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw in der Graf-Erhard-Straße in Leer. Unbekannte Täter entwendeten einen auf der Rückbank befindlichen Rucksack samt Inhalt, darunter Kleidung, Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten mit einem Wert im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Emden - Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum vom 13.07.2021, 16:00 Uhr, bis zum 14.07.2021, 8:50 Uhr, wurde ein blauer Pkw Ford in der Dollartstraße in Emden beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen mithilfe eines unbekannten Gegenstandes den rechten Vorderreifen. Die Polizei in Emden sucht Zeugen!

Bunde - Verkehrsunfall auf der Boenster Hauptstraße Am 14.07.2021, gegen 8:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Boenster Hauptstraße in Bunde. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Bunde befuhr die Boenster Hauptstraße (L17) aus Richtung Boen. Als sie im Einmündungsbereich nach links auf die Boenster Straße (K33) in Richtung Bunde abbog, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, der aus Richtung Möhlenwarf in Richtung Boen fuhr. Trotz eines sofortigen Bremsvorgangs kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Logabirumer Straße Am 14.07.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Logabirumer Straße. Eine 31-jährige Frau aus Hesel befuhr mit ihrem Pkw VW die Logabirumer Straße aus Hesel kommend in Richtung Leer und beabsichtigte, nach links auf die L 24 abzubiegen. Dabei übersah sie eine 18-Jährige Frau aus Leer, die mit ihrem Pkw Renault in Richtung Hesel unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

