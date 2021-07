Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrraddiebstahl bei einer Tankstelle++ Geldbörse und Marihuana aufgefunden++ Einbruchdiebstahl in der Nesserlander Straße++ Einbruchdiebstahl in einer kommunalen Einrichtung++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen dringend gesucht!(3)++

Emden - Fahrraddiebstahl bei einer Tankstelle Am 11.07.2021, gegen 20:00 Uhr, wurde ein unverschlossenes Fahrrad in der Nähe einer Tankstelle in der Petkumer Straße in Emden entwendet. Ein 61-jähriger Mann nahm das Fahrrad mit und verließ anschließend den Tatort. Mithilfe einer Zeugenaussage konnte der Täter im Zuge einer Nahbereichsfahndung angetroffen und das Fahrrad an die Eigentümerin übergeben werden.

Emden - Geldbörse und Marihuana aufgefunden Am 11.07.2021 wurden eine Geldbörse und Marihuana in Emden aufgefunden. Gegen 06:00 Uhr pöbelte ein 23-jähriger Mann und zeigte sich verbal aggressiv gegenüber umstehenden Passanten in der Straße "Zwischen beiden Märkten". Die Polizei stoppte den Mann und nahm ihn in Gewahrsam. Dabei stellten sie in einer fremden Umhängetasche, die der Mann mit sich trug, eine Geldbörse sowie einen Klemmbeutel mit Marihuana fest. Das Marihuana wurde vor Ort sichergestellt. Mithilfe des Inhalts der Geldbörse konnte ein 21-Jähriger aus Emden als Eigentümer identifiziert werden. Auf Nachfrage gab dieser an, dass ihm das Marihuana gehöre. Ob er seine Umhängetasche verloren habe oder ihm diese entwendet wurde, konnte der 21-Jährige nicht sagen. In diesem Zusammenhang wurde ihm seine Tasche mitsamt Geldbörse übergeben. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Einbruchdiebstahl in der Nesserlander Straße In dem Zeitraum von dem 09.07.2021, 09:00 Uhr, bis zum 11.07.2021, 10:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchdiebstahl bei einer Firma in der Nesserlander Straße. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam Zutritt über ein Fenster im hinteren Bereich des Gebäudes. Von dort aus durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten unter anderem ein Fahrzeug und mehrere Elektrogeräte. Eine erste Einschätzung der Schadenshöhe beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl in einer kommunalen Einrichtung In der Nacht vom 10.07.2021, 23:00 Uhr, bis zum 11.07.2021, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einer kommunalen Einrichtung in der Kirchstraße in Rhauderfehn. Es deutet darauf hin, dass unbekannte Täter sich gewaltsam durch das Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt verschafften. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht in der Großen Roßbergstraße - Zeugen gesucht! Am 09.07.2021, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Großen Roßbergstraße. Ein unbekannter Täter befuhr mit einem Pkw die Annenstraße in Richtung Große Roßbergstraße. Als er in die Große Roßbergstraße einbog, übersah er ein vorfahrtsberechtigtes 11-jähriges Kind, welches in Richtung Bahndamm fuhr. Es erfolgte eine Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch das Kind schwer verletzt wurde. Der Unfallverursachende stieg aus und bot seine Hilfe an. Auch zwei weitere Passanten schlugen die Alarmierung des Rettungsdienstes vor. Das unter Schock stehende Unfallopfer lehnte beides ab. Alle Beteiligten fuhren daraufhin ohne jeglichen Personalienaustausch weiter. Am 10.07.2021 wurde das Kind bis zum Folgetag in einem umliegenden Krankenhaus stationär behandelt. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugen gesucht! Am 08.07.2021, zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz gegenüber eines Supermarktes in der Ubierstraße. Unbekannte Täter beschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Lack unterhalb des linken Frontscheinwerfers eines schwarzen Pkw Opel. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht am Untenende - Zeugen gesucht! Rhauderfehn - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 09.07.2021, gegen 17:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Untenende. Ein 11-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg am Untenende in Richtung Ostrhauderfehn, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe eines Eiscafés einparken wollte und hierzu den Radweg querte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste das Kind stark abbremsen und kam infolge dessen zu Fall. Hierbei zog es sich unter anderem eine Fraktur in der Hand zu. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, kümmerte sich jedoch nicht um das Kind und verließ den Unfallort. Es soll sich hierbei um einen älteren Mann mit kurzen, grauen Haaren gehandelt haben. Bei dem genutzten Fahrzeug soll es sich um ein großes, schwarzes Fahrzeug, vermutlich ein SUV, gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell