Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 10.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Exhibitionistische Handlung ++ Diebstahl aus Gaststätte ++ Angriff auf Rettungskräfte ++

Bunde - Exhibitionistische Handlung

Bunde - Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr kam es durch einen unbekannten Mann zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer Spaziergängerin. Die Frau war in der Straße Zum Sportplatz in Richtung des Bunder Parks unterwegs, als der auf einer Bank sitzende Mann offensichtliche sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Frau informierte die Polizei. Der Unbekannte hatte sich bei Eintreffen der Beamten bereits entfernt und konnte auch nach einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Mann soll ersten Erkenntnissen nach von schlanker Statur und etwa 30 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Gaststätte

Leer - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen entwendete ein unbekannter Täter eine dreistellige Bargeldsumme aus den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Rathausstraße. Der Unbekannte drang ersten Erkenntnissen zufolge durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster in die Gaststätte ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Angriff auf Rettungskräfte

Moormerland - Zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes erlitten gestern Nachmittag gegen 15:45 Uhr bei einem Einsatz in der Georgswieke in Moormerland leichte Verletzungen, nachdem sie von den ursprünglich Hilfesuchenden angegriffen wurden. Ein 24-jähriger Mann hatte die Rettungskräfte wegen gesundheitlicher Beschwerden eines 57-jährigen Familienangehörigen alarmiert. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eingetroffen waren und bereits erste Untersuchungen durchführten, wurden die beiden Hilfesuchenden zunehmend aggressiv. Der 57-Jährige forderte die Beförderung in ein Krankenhaus seiner Wahl. Weil dies nicht möglich war, hatte der Ältere die beiden Rettungskräfte beleidigt, ehe er anfing, mit geballten Fäusten nach ihnen zu schlagen und sie zu schubsen. Nunmehr mischte sich aus der Jüngere in den Angriff ein und schlug mit geballten Fäusten nach den Rettungskräften. Während einer der Hilfeleistenden den Schlägen ausweichen konnte, wurde der andere durch die Schläge ins Gesicht getroffen. Bei den Übergriffen verletzten sich beide Rettungskräfte leicht. Die Rettungskräfte verließen die Örtlichkeit und informierten die Polizei. Aufgrund der abgebrochenen Behandlung des 57-Jährigen konnte ein etwaig vorliegender Notfall noch nicht ausgeschlossen werden, sodass eine andere Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt mit Unterstützung der Polizei zum Einsatzort entsandt wurden. Da eine akute medizinische Notlage nach Untersuchung durch den Notarzt ausgeschlossen werden konnte, beendeten die Einsatzkräfte nach der Untersuchung des 57-Jährigen vor Ort den Einsatz. Es kam zu keinen weiteren Übergriffen. Die beiden Moormerländer müssen sich wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende strafrechtlich verantworten.

