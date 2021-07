Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Nachtragsmeldung zum Brand in Leer

Leer - Wie berichtet kam es am 21.06.2021 in einem Mehrparteienhauses in der Straße "Westerende" im Erdgeschoß zu einem Brand. Der 54-jährige Bewohner wurde durch Rettungskräfte in der brandbetroffenen Wohnung aufgefunden und verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin ergab, dass der Mann infolge einer Rauchgasintoxikation verstarb. Nach Einschätzung eines Brandsachverständigen und der Polizei sind ein elektrotechnischer Defekt oder Glutrückstände für den Ausbruch des Feuers verantwortlich. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell