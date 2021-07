POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.07.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.07.2021

++Trunkenheit im Straßenverkehr++Versuchter Einbruch++Sachbeschädigung am Strand++Unerlaubte Abfallentsorgung++Verkehrsunfall++

Weener - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 06.07.2021 wurde der Polizei Weener um 08:07 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich der Neuen Straße in Weener ein Fahrzeugführer im öffentlichen Verkehrsraum befinden solle, der den Anschein einer hohen Alkoholisierung mache. Zudem wurde ergänzt, dass der männliche Fahrzeugführer während der Fahrt Alkohol zu sich nehmen würde und bereits beinahe einen Unfall verursacht hätte. Nach einer kurzen örtlichen Fahndung konnte der beschriebene Fahrer samt genutztem Pkw auf der Straße Kirchborgum angetroffen werden. Ebenso wurden alkoholische Getränke im Fahrzeug aufgefunden. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Emsländer einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille auswies. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen wehrte sich Mann mit dem Einsatz von körperlicher Gegenwehr und legte sich unter anderem auf die Straße. Die Einsatzkräfte der Polizei Weener ordneten eine Blutprobe an. Auf die Bekanntgabe dieser Maßnahme reagierte der Emsländer mit einem Wutanfall. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, welche auch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel beinhaltete, konnte der Mann nach Hause entlassen werden. Die Polizei hat den Vorfall dokumentiert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Emden - Versuchter Einbruch

In der Zeit vom 05.07.2021, 22:00 Uhr bis zum 06.07.2021, 07:00 Uhr kam es an einer Schule im Steinweg zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter wirkten auf die Verglasung eines Fensters ein und versuchten dieses mittels zusätzlicher Hebeleinwirkung zwecks Einstieg zu öffnen. Aufgrund einer verbauten zusätzlichen Schließeinrichtung blieb die Tathandlung im Versuch stecken. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Borkum - Sachbeschädigung am Strand

In der Zeit vom 05.07.2021, 18:00 Uhr bis zum 06.07.2021, 08:50 Uhr kam es im Bereich des Hundestrandes an der Bürgermeister-Kiewiet-Promenade zu einer Sachbeschädigung, bei welcher diverse Strandkörbe umgeworfen wurden. Auf einen Strandkorb wurde nach bisherigen Erkenntnissen mutwillig eingewirkt, so dass ein reparaturbedürftiger Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Borkum in Verbindung zu setzen.

Brinkum - Unerlaubte Abfallentsorgung

Am 06.07.2021 wurde gegen Mittag festgestellt, dass unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Leeraner Straße zwischen den Ortschaften Holtland und Brinkum ca. 50 Altreifen in einem Straßengraben entsorgt haben. Der Tatzeitraum lässt sich hierbei nicht genau eingrenzen. Sachdienliche Hinweise zu der illegalen Entsorgung nimmt die Polizei in Hesel entgegen.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 06.07.2021 kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Mitarbeiter eines Emder Entsorgungsbetriebes verletzt wurde. Der Mitarbeiter hatte sich nach dem Einfüllen von abzuholendem Unrat auf das hintere, für die Kurzbeförderung vorgesehene, Trittbrett gestellt. Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges fuhr an und musste dann aufgrund eines überholenden und einscherenden Pkw kurzfristig bremsen. Dabei wurde der rückwärtig mitfahrende Mann gegen das Fahrzeug gestoßen und leicht verletzt. Die Polizei in Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum genauen Hergang eingeleitet. Bezüglich der Begegnung im Straßenverkehr, mit zum Beispiel Entsorgungsfahrzeugen, weist die Polizei daraufhin, dass sich kurzfristige Behinderungen aufgrund der damit verbundenen Arbeitstätigkeiten nicht vermeiden lassen. Andere Verkehrsteilnehmer müssen in diesen Fällen kurze Wartezeiten in Kauf nehmen.

