Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Pkw++Verkehrsunfall auf der BAB 28++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen++ Verkehrsunfall auf einem Parkplatz

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von 02.07.2021, 17:00 Uhr bis zum 05.07.2021, 09:00 Uhr kam es im Hermann-Löns-Ring zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw VW. Unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug und entnahmen diverse Wertgegenstände und Arbeitsmaterialien. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Filsum - Verkehrsunfall auf der BAB 28

Am 05.07.2021 kam es gegen 10:45 Uhr auf der A 28 in Höge Filsum, Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis befuhr den Überholfahrstreifen, als sich aus unbekannten Gründen die Motorhaube ihres Pkw öffnete und ihr die Sicht versperrte. Als sie aufgrund des Vorfall die Fahrspur nachrecht wechselte, übersah sie den dort fahrenden 56-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Der 56-jährige konnte nicht rechtzeitig auf das einscherende Fahrzeug reagieren und fuhr auf dieses von hinten auf. Bei dem Aufprall wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden. Auch an dem Sattelzug ist im Frontbereich Sachschaden entstanden, das Fahrzeug blieb fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am 05.07.2021 kam es um 16:01 Uhr auf der Rajenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 26-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die Rajenstraße in Fahrtrichtung Rhauderfehn und hatte die Absicht mit seinem Pkw von der Rajenstraße aus nach links auf die Kanalstraße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 26-jährige verkehrsbedingt warten. Hinter ihm hielten zwei weitere Verkehrsteilnehmer an. Als der 26-jährige nach dem Passieren des Gegenverkehrs zum Abbiegen ansetzte, prallte er mit einem 52-jährigen Mann aus Westoverledingen zusammen, welcher die verkehrsbedingt wartende Fahrzeugschlange von hinten überholt hatte. Der 26-jährige und sein 31-jähriger Bruder wurden durch den Aufprall auf den Grünstreifen gedrückt. Der 52-jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfall auf einem Parkplatz Am 05.07.2021 ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 21:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Emder Bahnhofs ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Unbekannte Täter touchierten vermutlich mittels Anhängerkupplung einen Pkw Audi und beschädigten dabei das vordere Lüftungsgitter. Anschließend entfernten sich die Unfallverursacher von der Tatstelle. Bisher konnten keine Hinweise auf die Verursacher ermittelt werden. Zeugen werden gebeten die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell