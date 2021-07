Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, den 04.07.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren eines Fahrzeugs unter Btm-Einfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++ Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Führen eines Fahrzeugs unter Btm-Einfluss

Leer - Am Samstagmorgen wurde gegen 08:40 Uhr in der Christinen-Charlotten-Straße ein 38-jähriger Mann aus Bunde als Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallfluchten (2)

Rhauderfehn - Am Samstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße Hagiusring zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Pkw, der im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rhauderfehn gebeten.

Leer - In der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr kam es am vergangenen Samstag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Zusammenhang ein Pkw VW am linken Heck beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf entfernte sich der verantwortliche Verkehrsteilnehmer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Borkum - Auf der Insel Borkum wurde am Samstagabend gegen 23:00 Uhr eine 24-jährige Frau als Fahrzeugführerin in einem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht

Bunde - Ein 15-jähriger Jugendlicher entwendet den Pkw einer Angehörigen und verursacht damit einen Verkehrsunfall, trotzdem setzt er seine Fahrt fort und verlässt die Unfallstelle. Das Fahrzeug wird anschließend angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche unter erheblichen Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Sonntagmorgen gegen 06:15 Uhr wurde der Polizei in Leer der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet. Bei einer anschließenden Kontrolle des Pkw stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ihn erwartet ein Strafverfahren.

