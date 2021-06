Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Mazda-Fahrerin überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatten ein 20 Jahre alte Mazda-Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin, die am Montag gegen 23.45 Uhr die Sprangerstraße in Metterzimmern ortsauswärts befuhren und in einen Unfall verwickelt waren. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrerin, vermutlich da sie ihre Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse angepasst hatte, die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mazda überschlug sich in der Folge und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die beiden Insassinnen blieben nach derzeitiger Erkenntnisse unverletzt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

