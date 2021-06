Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht in der Weinstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend beobachteten Zeuginnen eine Unfallflucht in der Weinstraße in Besigheim. Ein noch unbekannter Lenker eines PKW stieß gegen 20.30 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen einen Bus der Marke MAN. Der Fahrer stieg aus, begutachtete den Sachschaden und machte sich dann mit seinem PKW, vermutlich ein schwarzer Mercedes Geländewagen mit Ludwigsburger Kennzeichen, davon. Der Fahrer wurde als zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 185 cm groß und schlank beschrieben. Er hat blondes Haar und trug ein grünes T-Shirt. Am Bus entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

