Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unbekannter attackiert Spaziergänger

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch vergangener Woche (26. Mai) zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Feldweg nahe Löchgau ereignete, sucht der Polizeiposten Besigheim noch Zeugen. Ein 67 und 68 Jahre altes Paar sowie eine weitere Bekannte waren zu Fuß auf dem Feldweg in Verlängerung der Steinbachstraße unterwegs. Die drei gingen in Richtung Ortseingang Löchgau. Ihnen entgegen kam ein noch unbekannter Mann. Der provozierend breitbeinig auf die Spaziergänger zu ging. Im Vorbeigehen beleidigte der Unbekannte die 67 Jahre alte Frau. Um weiteren Verlauf holte der Täter ein Klappmesser hervor und bedrohte die Frau, die sich zu ihm umgedreht hatte. Als der 68-Jährige abwiegelte, setzte ihm der unbekannte Täter nach. Der Unbekannte griff den Mann an, bedrohte ihn nun ebenfalls verbal, und schleuderte ihn in den Grünstreifen neben dem Weg. Anschließend ging er in Richtung Besigheim davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 175 cm großen, 45 bis 50 Jahre alten Mann mit gedrungener Gestalt und rundem Gesicht. Er hat grau-blonde Haare. Am Tattag trug er einen grauen Pullover, eine blaue Jacke und eine Jeans. In der Nähe befand sich zu diesem Zeitpunkt eine weiteres Paar, das den Vorfall beobachtet haben müsste. Die Polizei bittet insbesondere dieses Paar und weitere Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Tel. 07143 40508-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell