POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.07.2021

++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 01.07.2021 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Norderstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW in der Farbe Grau im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgenden Rufnummer:

Polizei Leer 0491-976900

