POL-PDNR: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

St. Katharinen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus St. Katharinen, als am Mittwochmorgen ein 45-jähriger Pkw-Fahrer in der Hochstraße auf ihren Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

