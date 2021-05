Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Verkehrsunfall durch unangepasste Geschwindigkeit

Brachbach (ots)

Am 26.05.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 62 aus Mudersbach kommend in Richtung Kirchen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, fuhr über den Bordstein und prallte dann gegen ein Verkehrszeichen. Der Pkw kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt; am Pkw und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

