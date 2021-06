Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Körperlicher Angriff zum Nachteil einer jungen Frau

Westoverledingen - In der Nacht zum 27.06.2021 kam es gegen 01:00 Uhr in der Pastor-Kersten-Straße zu einem körperlichen Angriff auf eine 20-Jahre alte Frau aus der Gemeinde Westoverledingen. Die Frau war zu Fuß auf dem Nachhauseweg und wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen im rückwärtigen Außenbereich eines Gebäudes durch zwei bisher unbekannte Täter körperlich angegriffen und zu Boden gestoßen. Der Frau gelang es sich loszureißen und die Polizei zu informieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Beide Täter sollen von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Ebenso sollen sie Handschuhe getragen und das Gesicht maskiert haben. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Leer unter 0491-976900.

