Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Handtasche++Diebstahl aus Geldbörse durch angeblichen Spendensammler++Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person++Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern++Sachbeschädigung durch Graffiti++

Hesel - Diebstahl aus Handtasche

Am 28.06.2021 wurde bei der Polizei angezeigt, dass es bereits am 26.06.2021 um 13:00 Uhr in einem Discounter in Hesel zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche zum Nachteil einer 80-jährigen Frau aus dem Landkreis Leer kam. Die Geschädigte hatte die verschlossene Handtasche mit dem Tragegurt am Griff des Einkaufswagens befestigt. Trotzdem konnte ein unbekannter Täter die Tasche in einem unbeobachteten Moment öffnen und die Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich und persönlichen Papieren entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum oder Hesel in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Wertsachen beim Einkaufen immer besonderes Augenmerkt gelegt werden sollte.

Leer - Diebstahl aus Geldbörse durch angeblichen Spendensammler Am 28.06.2021 kam es um 11:30 Uhr im Bereich eines Parkplatzes an der Neuen Straße in der Nähe eines Restaurants zu dem Diebstahl einer dreistelligen Bargeldsumme aus einer Geldbörse. Ein 73-jähriger Mann aus dem Großraum Hannover wurde an der genannten Örtlichkeit von einer männlichen Person angesprochen, welcher sich als Spendensammler für einen Verein für erblindete Menschen ausgab. Der Geschädigte war bereit eine kleine Spende zu geben und zog seine Geldbörse hervor, um nach einem kleinen Geldbetrag zu suchen. Diesen händigte er aus. In der Folge merke er in einer Lokalität, dass sein zuvor im Portmonee befindlicher dreistelliger Geldbetrag entwendet worden war. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen. Zudem weist die Polizei daraufhin, dass Bürger grundsätzlich in der Gegenwart von fremden Personen zurückhaltend mit ihrem Portmonee umgehen sollten. Es sollte niemals gezeigt werden, ob man Geldbeträge mit sich führt und auch Abstand zu den jeweiligen Personen gehalten werden. Spendensammeln ist auch für Privatpersonen grundlegend nicht verboten, aber es macht schon Sinn, sich nach dem wahren Grund der Spende zu erkundigen. Eingetragene Vereine können den Grund für ihre Spendensuche in der Regel belegen und sich als Vereinsmitglied auch verifizieren.

Weener - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am 28.06.2021 kam es um 16:32 Uhr auf der Bunder Straße an der Einmündung zu Rostocker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Leer, die mit ihrem Kleinstkind in einem Pkw Skoda die Rostocker Straße in Richtung B 436 befuhr, hatte die Absicht von dort aus nach links auf die Bunder Straße einzubiegen. Beim Einfahren in die Bunder Straße geriet der Motor des mitgeführten Pkw Skoda ins Stocken und blieb stehen. Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer, der zusammen mit seiner 33-jährigen Beifahrerin in einem Pkw VW auf der Bunder Straße in Fahrtrichtung Weener unterwegs war, hatte die unvermittelt vor seinem Fahrzeug einfahrende 24-jährige erkannt und konnte durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach links eine schwere Kollision verhindern Der Pkw VW prallte gegen das Heck des auf der Fahrbahn befindlichen Pkw Skoda. Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen die 24-jährige Frau leicht verletzt. Ihr sich ebenfalls im Pkw befindliches Kleinstkind, sowie die Insassen den Pkw VW, blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Weener hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern Am 28.06.2021 kam es um 14:28 Uhr auf den Wallanlagen zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 63-jährige Emderin hatte die Absicht in Fahrtrichtung Auricher Straße durch das Tor der dortigen Unterführung zu fahren und verminderte daher ihre Fahrgeschwindigkeit. Als die Frau in den Torbereich einfuhr, wurde sie von einem 15-jährigen Jungen mit Wohnsitz in Emden, der mit seinem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr, von hinten gerammt. Beide Beteiligte stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. Die Polizei Emden hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde kam es bereits in der Zeit vom 18.06.2021 bis zum 21.06.2021 an der Heisfelder Straße in Höhe der dortigen Stadtringunterführung zu Farbschmierereien mit Graffiti. Unbekannte Täter beschmierten die frisch geweißten Wände mit schwarzen Zeichen und verursachten so einen Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell