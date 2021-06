Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Gefährliche Körperverletzung durch Messer ++ Fahren unter dem Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Gefährliche Körperverletzung durch Messer

Am Samstagmorgen, gegen 00:35 Uhr, kam es in Emden auf der Bollwerkstraße zwischen zwei Gruppen zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf es zwischen einem 19jährigen Emder und einem 23jährigen Emder zu Körperverletzungen durch Faustschläge kam. Im Anschluss wurde der 23jährige Mann von seinem Kontrahenten durch Stiche mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt und musste im Klinikum Emden operiert werden. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.

Leer - Fahren unter Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wurde in der Ringstraße in Leer durch eine Streifenbesatzung ein Fahrzeug kontrolliert, dessen 37jähriger Fahrer aus Detern, unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Leer - Fahren unter Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde am Bahndamm in Leer im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 32jähriger Fahrer aus Leer mit seinem Pkw kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell