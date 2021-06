Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Versuchte gefährliche Körperverletzung- Zeugen gesucht++

Emden - Versuchte gefährliche Körperverletzung-Zeugen gesucht Am 18.06.2021 wurde der Polizei Emden bekannt, dass es bereits am Abend des 17.06.2021 auf dem Neuen Markt in Emden zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 21:15 Uhr ein Pkw mit vier Personen besetzt mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Neuen Markt gefahren sein. Im Anschluss sei es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem männlichen Gast eines dortigen Restaurants gekommen. Nach dem ersten Versuch sollen sich die vier Tatverdächtigen vorerst wieder entfernt haben um kurz darauf fußläufig unter Mitführung von Schlaggeräten zurückzukehren. Eine weitere Eskalation wurde unter dem Einsatz weiterer Passanten verhindert. Zum Tatzeitpunkt ist keine Mitteilung an die Polizei ergangen, so dass der Sachverhalt erst später über Kommentare/Mitteilungen in den sozialen Netzwerken bekannt wurde. Die Polizei in Emden hat zu diesem Vorfall umgehend nach Bekanntwerden die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte und Zeugen sich zur weiteren Klärung mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen. 2021 00 716 993

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgender Rufnummer: Polizei Emden 04921-8910

