POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.06.2021

Emden - Gemeinschädliche Sachbeschädigung In der Zeit vom 19.06.2021, 12:00 Uhr bis zum 20.06.2021, 11:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Museums-Feuerschiff, welches an der Georg-Breusing-Promenade im Ratsdelft liegt. Die unbekannten Täter bohrten im Maschinenraum vier Löcher in den Schiffsrumpf, so dass Wasser in den Schiffskörper eindrang. Zudem wurden sieben Bullaugen geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wird vermutet, dass ein Sinken des Schiffes herbeigeführt werden sollte. Die Polizei hat eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung Am 18.06.2021 wurde der Polizei Moormerland über die Gemeinde Moormerland mitgeteilt, dass es an dem Badesee "Blaue Lagune" in Veenhusen im Flachwasserbereich zu dem Fund von Gegenständen (ein Messer und eine Zeltstange) im Wasser gekommen sei, welche geeignet wären, Verletzungen bei Badegästen herbeizuführen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen, dass diese Gegenstände möglicherweise vorsätzlich eingebracht worden seien. Von der Gemeinde Moormerland beauftragte Taucher suchten den betroffenen Seebereich ab und konnten noch zwei Glasscherben aus dem Bodengrund sichern. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Leer - Brand eines Mehrparteienhauses

Am 21.06.2021 kam es um 03:00 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Straße "Westerende" aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Brandausbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand im rückwärtigen Gebäudebereich im Erdgeschoß aus und griff dann später auf andere Wohneinheiten über. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten vor acht Bewohner aus verschiedenen Wohneinheiten antreffen. Da nicht geklärt war, ob Personen noch im Gebäude verblieben waren, wurde seitens der Feuerwehr eine Personensuche in der zuerst brandbetroffenen Wohnung durchgeführt, in deren Verlauf der 54-jährige Bewohner aufgefunden und geborgen wurde. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes verstarb der Mann noch an der Einsatzörtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Aufnahme vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen und folgenden Spurensuchen werden durch Kräfte des Kriminalermittlungsdienstes durchgeführt und dauern an.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 17.06.2021 kam es um 13:42 Uhr auf der Frisiastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 22-jährige Emderin befuhr mit Ihrem Pkw die Straße "Zum Emskai" und hatte die Absicht nach rechts auf die Frisiastraße einzubiegen, dabei übersah sie einen bevorrechtigten Radfahrer, der sich auf der Frisiastraße auf dem beidseitig freigegebenen Fahrradweg in Fahrtrichtung Niedersachsenstraße bewegte. Es kam zu einer Berührung zwischen den Unfallbeteiligten. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen

