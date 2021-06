POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 19.06.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - körperliche Auseinandersetzung

Moormerland - Am Sonntag kam es gegen 01:40 Uhr in einer Gaststätte in der Osterstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf unter anderem auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Es wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Auseinandersetzung werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Landkreis Leer - Fahrten unter Drogeneinfluss

Landkreis Leer - Insgesamt wurde am Freitag im Landkreis Leer bei drei Pkw-Führern eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Um 15:55 Uhr wurde in Bunde ein 39-jähriger Niederländer, welcher mit seinem Pkw Peugeot die Neuschanzer Straße befuhr, positiv auf Kokain und Amphetamine getestet. Gegen 20:00 Uhr wurde auf der Boenster Straße in Bunde ein 38-jähriger Mann aus Bunde in einem Pkw Mitsubishi kontrolliert. Dieser wurde positiv auf Kokain und THC getestet. Ein 22-jähriger Leeraner wurde bei einer Kontrolle im Mittelweg gegen 23:40 Uhr positiv auf THC getestet. Bei allen drei Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Moormerland - Am Freitag kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 58-jährige Moormerländerin befuhr mit ihrem Pkw Opel die Koloniestraße in Richtung Königstraße, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammenstieß. Sowohl die 58-jährige Moormerländerin als auch die Insassen des Pkw VW, ein 21-Jähriger aus Moormerland (Pkw-Führer) und seine 24-jährige Beifahrerin aus Bunde, wurden leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei der 58-Jährigen ergab einen Wert von 1,82 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein blauer Pkw BMW, welcher in der Straße Ostersteg auf dem Parkplatz neben der Osterstegschule abgestellt war, vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

