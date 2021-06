POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.06.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Ladendiebe gestellt++Betrug beim Online-Fahrzeugkauf++Halter*in gesucht (Foto)

Leer - Ladendiebe gestellt

Am 15.06.2021 wird der Polizei Leer um 17:40 Uhr mitgeteilt, dass es bei einem Herrenausstatter in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl von Markenbekleidung gekommen sei. Zwei männliche Personen hätten das Geschäft betreten, wobei einer der Männer Interesse für einen Anzug vorgetäuscht hatte, um Mitarbeiter zu beschäftigen, während die zweite männliche Person zwei Teile Markenbekleidung im Wert von 120 Euro entwendete. Dem Inhaber des Geschäftes fiel der Diebstahl auf, woraufhin er umgehend die Polizei verständigte und eine Beschreibung der Tatverdächtigen abgab. Nach einer kurzen Sofortfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Leer konnten die tatverdächtigen Personen auf der Georgstraße angetroffen und überprüft werden. Dabei stelle sich heraus, dass die Männer noch drei weitere Bekleidungsteile im Wert von 92 Euro mit sich führten, die sie zuvor aus einem weiteren Herrenfachgeschäft entwendet hatten. Die beiden Männer im Alter von jeweils 34 Jahren wurden zwecks Feststellung der Personalien und Sicherstellung des Diebesgutes zur Dienststelle in Leer verbracht. Die Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Weener/Moormerland - Betrug beim Online-Fahrzeugkauf Am 15.06.2021 wurden der Polizeiinspektion Leer/Emden zwei Vorfälle bezüglich des Betruges beim Online-Fahrzeughandel gemeldet. In einem Fall interessierte sich eine Familie aus Moormerland für ein Wohnmobil, welches auf einer mutmaßlich gewerblichen Internetseite angeboten wurde. Die Seite wurde über ein Inserat in den sozialen Netzwerken entdeckt. Der Käufer gab eine Adresse in Deutschland an, teilte aber mit, dass sich das gewünschte Fahrzeug aus familiären Gründen in Großbritannien befinden würde, von wo es überführt werden müsste. Nach dem der Kauf besiegelt wurde, überwies die geschädigte Familie den geforderten Betrag im hohen vierstelligen Bereich, zuzüglich der vereinbarten Transportkostenpauschale, auf das Konto einer Online Bank. Nach der Überweisung brach der Kontakt ab und es wurde festgestellt, dass die betreffende Internetseite ein sog. Fake-Shop war. In einem zweiten Fall interessierte sich ein Mann aus Weener für ein Arbeitsfahrzeug, welches er auf einem Kleinanzeigen-Portal im Internet entdeckte. Der Anbieter des Fahrzeuges gab als Herkunft Norwegen an, verwies dann aber bezüglich des angeblichen Transportes auf eine Firma in Großbritannien, die den Auftrag erledigen würde. Der Geschädigte leistete eine Fahrzeuganzahlung im mittleren vierstelligen Bereich, woraufhin der Kontakt zu dem angeblichen Anbieter abbrach und die Anzeige gelöscht wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass von Fahrzeugkäufen aus dem Ausland ohne Besichtigung und Überprüfung dringend abgeraten wird. Auch sollten Interessenten niemals Geld per Vorkasse leisten, vor allem nicht ins Ausland. Die Seriosität von Internetshops sollte vor einem Kauf recherchiert werden. Eine Erwähnung in den sozialen Netzwerken ist keine sichere Empfehlung und vor allem keine Garantie für die Echtheit. Kleinanzeigenportale haben mittlerweile auf das Bestellverhalten ihrer Nutzer reagiert und entsprechend die sichere Kaufabwicklung eingeführt. Diese sollte auch genutzt werden. Kaufinteressenten, die betrogen worden sind, wird empfohlen, neben der polizeilichen Anzeige, eine schnelle Kontaktaufnahme mit ihrer Hausbank zu suchen, um möglicherweise Geldwerte zu sichern.

Wymeer- Halter*in gesucht (Foto) Am 15.06.2021 wurde um 20:45 Uhr durch Passanten an der Straße am dortigen Brualer Schloot ein Hängebauchschwein aufgefunden. Neben dem Tier befand sich ein Gitterkäfig. Die Zeugen konnten das Tier vorerst in Obhut nehmen. Die Polizei Weener versucht nun zu klären, ob das Tier ausgesetzt oder einfach dort gehalten wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

