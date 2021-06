Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtverletzung++

Leer - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung Am 15.06.2021 kam es 11:45 Uhr auf dem Kreisverkehr an der Georgstraße/Ledastraße/Am Dock zu einem Verkehrsunfall, nach dem eine junge Frau aus Moormerland mit ihrem Leichtkraftrad eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Die 17-jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad den Kreisel aus der Georgstraße kommend in Richtung "Am Dock", als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der unvermittelt aus der Ledastraße einbog, die Vorfahrt nahm. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung konnte die Kradfahrerin zwar einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, stürzte jedoch mit ihrem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Zudem entstand Sachschaden an dem Leichtkraftrad. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestützte Frau und die Unfallklärung zu kümmern. Zeugen, die zur genannten Zeit auf dem belebtem Kreisel Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer unter 0491-97690-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die zuständige Dienststelle unter:

Polizei Leer 0491-976900

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell