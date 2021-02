Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 6. Februar, gegen 7.20 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Pkw auf der Valkenburger Straße in Richtung Ostpromenade. Etwa 20 Meter vor der Lichtzeichenanlage gab es einen Schlag unter seinem Fahrzeug. Er hielt an und als er nachschaute, stellte er fest, dass unbekannte Personen einen Gullydeckel aus dem Schacht gehoben und auf die Fahrbahn gelegt hatten. Der Heinsberger setzte den Deckel wieder ein und begab sich zur Polizeiwache um Anzeige zu erstatten. In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat Heinsberg nach Zeugen, die gesehen haben wer den Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt hat. Hinweise richten sie bitte unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Verkehrskommissariat Heinsberg.

