Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus zwei Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (5. Februar) drangen unbekannte Täter in einen Pkw ein, der am Mahrweg abgestellt war. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie Bargeld. Aus einem weiteren Pkw, der am Weidmannweg abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag (6. Februar), 20.30 Uhr und Sonntag (7. Februar), 14.30 Uhr, eine graue Winterjacke sowie Handschuhe, Schal und Kopfhörer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell