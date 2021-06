Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährdung des Straßenverkehrs++Zeugenaufruf nach Vermisstenfall++Verkehrsunfall mit unversichertem Fahrzeug++

Weener - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 14.06.2021 kam es um 12:50 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei welcher eine junge Frau aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr geriet. Die Frau aus Weener befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 436 aus Leer kommend in Fahrtrichtung Weener und kam in dem Straßenbereich zwischen Kirchborgum und Ferstenborgum nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und blieb auf dem dortigen Fahrradweg stehen. Ein zum gleichen Zeitpunkt entgegenkommender Funkstreifenwagen der Polizei Weener in Fahrtrichtung Leer konnte eine Kollision nur mittels einer Vollbremsung verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel die Frau vor dem Geschehen in einen sogenannten Sekundenschlaf. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass nicht nur der Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol zu Ausfallerscheinungen führt, sondern das auch eine völlige Übermüdung und der sogenannte Sekundenschlaf immer wieder für gefährliche Situationen im Straßenverkehrs sorgt und zu teilweise schweren Unfällen führt. Die Polizei Weener hat ein Verfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Hesel/Ihlow - Zeugenaufruf nach Vermisstenfall Am 10.06.2021 wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus dem Raum Ihlow eine 53-jährige männliche Person seit dem Vorabend vermisst würde. Eine umfassende Suche und parallel verlaufenden Ermittlungen, sowie Ortungsmaßnahmen der Einsatzkräfte der Polizei Aurich, erbrachten das Ergebnis, dass der Pkw der vermissten Person auf einem Parkplatz an dem Waldgelände in Hesel/LK Leer aufgefunden wurde. Im Rahmen der inspektionsübergreifenden Zusammenarbeit mit der Polizei Leer konnte ermittelt werden, dass der gesuchte 53-jährige Mann bereits am Vorabend gegen 23:12 Uhr im Rahmen eines weiteren Rettungseinsatzes in Hesel in ein Leeraner Krankenhaus verbracht wurde. Ursache für den Einsatz eines Rettungswagens war ein nicht näher zu bestimmendes Unfallgeschehen auf dem Spielplatz im Heseler Wald, bei welchem der vermisste Mann diverse Verletzungen erlitten hatte. Zurzeit ist noch ungeklärt, wie lange der Mann bereits verletzt auf dem dortigen Gelände lag und wie er sich die Verletzungen zugezogen hat. Es konnte ermittelt werden, dass sich zum Auffindezeitpunkt noch mehrere Personen in dem Bereich aufgehalten haben, die möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Die Polizei in Leer bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit unversichertem Fahrzeug Am 14.06.2021 kam es um 15:06 Uhr auf der Petkumer Straße, in Höhe der Straße "Zum Nordkai", in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Auffahrunfall, als ein 27-jähriger Mann aus Berlin auf das verkehrsbedingt haltende Fahrzeug einer 40-jährigen Emderin auffuhr. Die Frau aus Emden hielt aufgrund einer Rotlichtphase an der dortigen Lichtzeichenanlage an, was der Mann aus Berlin nicht rechtzeitig erkannte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw, den der Mann aus Berlin nutzte, seit drei Monaten nicht mehr pflichtversichert war. Die Polizei hat eine Unfallaufnahme durchgeführt, gegen den Berliner ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet und diesem die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Versicherungsschutz nicht nur für den Unfallgegner die Schadensregulierung erschwert, sondern auch für den Verursacher hohe eigene Kosten, sowie ein Strafverfahren, nach sich ziehen kann.

