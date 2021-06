Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Möglicher Geschädigter gesucht++Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++

Leer - Möglicher Geschädigter gesucht

Am 11.06.2021 kam es gegen 14:55 Uhr zu dem Umstand, dass ein Mitarbeiter eines Energieversorgers aufgrund eines Eileinsatzes den Seitenspiegel eines geparkten Pkw VW Bus in grau gestreift hatte. Das betreffende Auto war zum Zeitpunkt des Vorfalles an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 39 geparkt. An dem verursachenden Fahrzeug selber war der Eigenlack ein wenig abgerieben. Der mögliche Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Sachbeschädigung an Pkw

Am 13.06.2021 kam es in der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr in der Haagstraße zu der Beschädigung der Seitenscheibe an einem Pkw Fiat. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe auf derzeit ungeklärte Weise ein, zeigten aber kein Interesse an möglichen Inhalten des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Ostrhauderfehn- Am 14.06.2021 kam es gegen 08:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Holterfehner Straße/ Nordstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine 27-jährige Frau aus Ihlow befuhr mit einem Pkw Skoda die Nordstraße aus Richtung Potshausen kommend in Richtung Ostrhauderfehn und beabsichtigte, die Holterfehner Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 51-Jährigen aus Rhauderfehn, welcher die Holterfehner Straße mit seinem Pkw Volvo aus Holte kommend befuhr. Dieser wurde durch die Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstand Totalschaden. Da Betriebsstoffe ausliefen und bei dem Unfall ein Ampelschaltkasten beschädigt wurde, wurden die Kreisstraßenmeisterei und ein örtlicher Energieversorger zur Reinigung/Sicherung der Unfallstelle angefordert.

