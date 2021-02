Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Vorgeplante Überörtliche Hilfe der Feuerwehr - 3. Feuerwehrbereitschaft der Bezirksregierung Düsseldorf unterstützt in Mülheim an der Ruhr

Krefeld (ots)

Zur Unterstützung der Feuerwehr Mühlheim an der Ruhr bei einem Großbrand in einem ehemaligen Supermarkt ist heute um 17:00 Uhr die Feuerwehrbereitschaft 3 der Bezirksregierung Düsseldorf mit Einheiten aus Mönchengladbach, dem Kreis Viersen und Krefeld ins Ruhrgebiet ausgerückt. Die Einsatzkräfte werden Einheiten aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Kreis Neuss ablösen, die seit heute Morgen an der Einsatzstelle tätig sind und die Feuerwehrleute aus Mühlheim abgelöst bzw. unterstützt haben. Um 16:00 Uhr begannen die alarmierten Löschzüge vom Niederrhein sich auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Krefeld zu sammeln. Dort wurden sie zu einem großen Verband zusammengestellt und rückten dann als geschlossene Marschkolonne gemeinsam ins Ruhrgebiet aus. Unterstützt werden sie von Katastrophenschutzeinheiten des MHD und des DRK. Der Großbrand in Mülheim an der Ruhr war in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem ehemaligen Supermarkt ausgebrochen. Mehrere Hundert Einsatzkräfte kämpfen seit vielen Stunden bei eisigen Temperaturen gegen die Flammen und müssen regelmäßig abgelöst und ausgetauscht werden. Die erwartete Einsatzzeit für die dritte Bereitschaft beträgt ca. 12-16 Stunden, so dass die Feuerwehrkräfte vom Niederrhein voraussichtlich die ganze Nacht über im Einsatz sein werden.

