POL-HA: Motorradfahrer stürzt in Kurve

HagenHagen (ots)

Auf der Rummenohler Straße kam es Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 46-Jähriger leicht verletzte. Der Mann aus Herne war mit einem Motorrad in Fahrtrichtung Schalksmühle unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve in die Schutzplanke fuhr und danach stürzte. Er kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen geführt. Die Feuerwehr Hagen musste die Straße aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten abstreuen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (ra)

