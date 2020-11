POL-HA: Lkw-Ladung unzureichend gesichert

Polizei Hagen

HagenHagen (ots)

Bereits am Donnerstag, 19. November 2020 gegen 16:00 Uhr, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen auf der Verbandstraße Kontrollen durch. Dabei hielten sie einen mit Gefahrgut beladenen polnischen Sattelzug an. Der in Frankreich beladene Auflieger war plombiert, der 50-jährige polnische Fahrer konnte keine Angaben zur Ladungssicherung machen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Güter nicht ausreichend gesichert waren. Zum Teil befanden sich Metallstangen lose auf der Ladefläche, in unmittelbarer Nähe des Gefahrgutes. Der Beförderer entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro. Der Verlader in Frankreich muss eine Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro zahlen. Nach der Kontrolle wurde der Sattelzug durch die Beamten zur nahegelegenen Entladestelle begleitet. (ra)

