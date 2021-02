Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170221-0116: Nach Spiegelkollision weitergefahren

Wipperfürth (ots)

Am Dienstagabend (16. Februar) sind auf der Landstraße 129 in Wipperfürth-Peffekoven zwei Autos mit den Spiegeln aneinandergestoßen - einer der Beteiligten beging Fahrerflucht. Wie die Fahrerin eines blauen Skoda Fabias der Polizei gegenüber berichtete, war diese gegen 18.40 Uhr auf der L 129 in Richtung Jörgensmühle gefahren, als ihr in Höhe der Ortslage Peffekoven ein blauer SUV der Marke VW entgegenkam. Auf der schmalen Fahrbahn gerieten die Autos mit den Spiegeln aneinander, wobei zumindest der Spiegel des Skoda Fabias in die Brüche ging. Der VW setzte seine Fahrt unvermindert fort, weshalb die Skoda-Fahrerin auf der Polizeiwache Wipperfürth eine Anzeige erstattete. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell