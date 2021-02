Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170221-0115: Tageswohnungseinbruch in einer Seniorenwohnanlage

Wipperfürth (ots)

Zwischen 11.20 und 11.30 Uhr hat ein Unbekannter am Dienstag (16. Februar) in eine Wohnung im Sonnenweg eingebrochen. Die Wohnung befindet sich in einem Komplex mit Seniorenwohnungen. Eine Nachbarin der Geschädigten hatten gegen 11.30 Uhr ein lautes Geräusch aus Richtung des Hausflurs vernommen. Als sie daraufhin nachschaute, sah sie noch einen unbekannten Mann, der das Haus verließ und offenbar zuvor an einer Nachbarwohnung die Tür aufgehebelt hatte. Der Verdächtige war etwa 190 cm groß, trug einen ¾-langen Mantel oder Anorak, eine Mütze und führte eine Umhängetasche mit. Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten diese erst zehn Minuten zuvor verlassen. Bei dem Einbruch erbeutete der Täter Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Sonnenwegs aufgehalten haben, nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

