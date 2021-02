Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160221-0112: Müll angezündet

Bergneustadt (ots)

Zu zwei brennenden Müllcontainern in der Breslauer Straße musste die Feuerwehr am Montagabend (15. Februar) ausrücken. Unbekannte hatten offenbar den Müll in den Containern zwischen 20.00 und 20.30 Uhr in Brand gesetzt. Außer an den Containern, die nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude standen, entstand kein Schaden. In den vergangenen Wochen sind bereits mehrfach Müllbehälter in Bergneustadt in Brand gesetzt worden. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

