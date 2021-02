Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140221-0109: Taschendieb rempelt Seniorin an

Reichshof (ots)

Ein kurzer Rempler reichte einem Taschendieb am Samstagmittag (13. Februar) als Ablenkung, um einer 79-Jährigen das Portemonnaie zu stehlen. Die Seniorin hatte nach einem Einkauf im Lidl-Markt in der Straße "In der Mähbach" ihre Geldbörse in eine außenliegende Manteltasche gesteckt. Auf dem Parkplatz des Marktes wurde die Geschädigte scheinbar aus Versehen kurz von einem Mann angerempelt. Die 79-Jährige musste allerdings kurz darauf feststellen, dass es sich hierbei wohl nur um ein Ablenkungsmanöver gehandelt hat, da ihre Geldbörse verschwunden war. Der Tatverdächtige war etwa 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer blauen Arbeitshose und einer rot-blauen Jacke. Dazu trug er einen auffälligen Mund-Nasen-Schutz mit einem aufgedruckten Grinsemund und einem roten Punkt alt Nase. Der Mann stieg im Anschluss in ein Auto und fuhr davon; Einzelheiten zu dem Fahrzeug sind nicht bekannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell